خامنئي: (صفقة القرن) لن تتحقق والامريكان أرتكبوا حماقة رعناء

2020/01/29 | 14:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح المرشد الأعلى للثورة الايرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لن تتحقق، معتبرا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ارتكب "حماقة رعناء".

وقال خامنئي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن "صفقة القرن، سياسة شيطانية تنتهجها الولايات المتحدة حيال الفلسطينيين".

واضاف "رغما عن أنوف المسؤولين الأمريكيين لن تتحقق بتوفيق من الله أبدا سياسة أمريكا الشيطانية والخبيثة المسماة صفقة القرن، كما أنهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنه يجب أن يكون بأيدي اليهود".

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