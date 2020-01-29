2020/01/29 | 14:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، اليوم الأربعاء، عن اسم مرشح مطروح بـ"قوة" لرئاسة الحكومة الانتقالية، مؤكدةً ان باقي الاسماء المرشحة انتهت حظوظها.

وقال الكناني، في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "الأسماء التي تم طرحها في وسائل الاعلام كمرشحين لرئاسة الوزراء قبل سفر رئيس الجمهورية برهم صالح، اصبحت الان ليس لها حظوظ، لكن هناك اسم ما زال مطروحا وبقوة، وربما يحصل توافق سياسي عليه وربما لا وهذا غير محسوم حتى اللحظة، حتى يعلن تكليفه بشكل رسمي".

وبين الكناني ان "الاسم المطروح حاليا بقوة هو رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، وهو لديه مقبولية من بعض الكتل السياسية، كما هناك كتلا سياسية معارضة لتوليه المنصب، وربما الساعات المقبلة سوف توضح الموقف بشكل نهائي".

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون تكشف اسم المرشح المطروح بقوة لرئاسة الحكومة الانتقالية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون تكشف اسم المرشح المطروح بقوة لرئاسة الحكومة الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).