نائب وزير الخارجية الروسي يصل أربيل في زيارة غير معلنة

2020/01/29 | 14:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاربعاء، إلى إقليم كردستان في زيارة معلنة، دون أن يمر بالعاصمة بغداد.

وأفادت شبكة "رووداو" الإخبارية، بأنه "من المقرر أن تستمر زيارة بوغدانوف إلى كردستان ليومين يلتقي خلالهما برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني".

وأشارت إلى أن "الزيارة ستبحث الشراكة بين إقليم كردستان وروسيا وملفات الطاقة".

وبحث بوغدانوف مع السفير العراقي في موسكو عبد الرحمن الحسيني، الاثنين الماضي، الأجندة الإقليمية مع التركيز على الوضع في البلاد في ضوء الأزمة المستمرة هناك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي "خلال المحادثة جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في العراق في ضوء الأزمة السياسية الداخلية المستمرة في هذا البلد".

وأكدت الخارجية الروسية، أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الملحة المتمثلة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية التقليدية الودية.

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