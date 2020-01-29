2020/01/29 | 14:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تشكل لجنة لمتابعة وفحص الوافدين من الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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