رئيس الجمهورية برهم صالح يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

2020/01/29 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن افصاح رئيس الجمهورية برهم صالح عن ذمته المالية للعام 2020.واشارت الدائرة في بيان الى انها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية (برهم احمد صالح قاسم).وكانت الهيئة … Readmore

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