امانة بغداد: جميع المشاريع المقرة عام 2020 توقفت بسبب الموازنة

2020/01/29 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن توقف جميع المشاريع الخدمية المقرة عام 2020 بسبب عدم تمرير الموازنة ، مبينة انها بصدد انجاز طريق محمد القاسم خلال الايام القليلة المقبلة ومجسر بيروت.وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة، ان ” المشاريع التي تم اقرارها عام 2019 شبه اكتملت حي تم اكساء نحو […]

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