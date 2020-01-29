فيديو: رجل مسن يبحث عن صورة ابنه الشهيد وسط ركام “حرائق خيم الحبوبي”.. ماذا فعل له المتظاهرون؟

2020/01/29 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق عدد من متظاهري محافظة ذي قار، مبادرة ردا على قيام رجل مسن بالبحث عن صورة ولده الشهيد بين ركام حريق خيم ساحة الحبوبي، حيث قام المتظاهرون بطباعة عدد كبير من الصور لابنه، تحت مبادرة “هذا ابنك”.واظهرت صورة اطلعت عليها “يس عراق”، قيام عدد من المتظاهرين بطباعة ورفع عدد من الصور […]

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