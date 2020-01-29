تحالف الفتح: الحوارات مستمرة بين القوى السياسية من أجل الوصول الى شخصية غير جدلية

2020/01/29 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي، ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد ولادة الحكومة الجديدة.

وقال الخزعلي، إن الحوارات مستمرة وتجري بشكل مكثف بين القوى السياسية من اجل الوصول الى تفاهم وتوافق حول شخصية غير جدلية وتنطبق عليها المواصفات المناسبة للتصدي لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان يكون وطنيا وقويا وان يكون من حملة الجنسية العراقية فقط وليس أية جنسية اخرى، وان يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على الاتفاقية العراقية مع الصين لما لها من عوامل إيجابية تصب في مصلحة الشعب.

واكد الخزعلي ان الحكومة المقبلة ينبغي عليها ان تلتزم بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات لإكمال المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات المبكرة.

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