2020/01/29 | 15:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يعلن سيطرته على معرة النعمان بشمال غرب البلاد

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