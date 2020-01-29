الرئيس صالح للكتل النيابية: أمامكم وقت حتى السبت لتسمية مرشح “غير جدلي” لرئاسة الوزراء

2020/01/29 | 15:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص رسالة رئيس الجمهورية الى الكتل النيابية: يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.ومنذ أن قدم رئيس … Readmore

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