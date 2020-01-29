إبراهيم ابراش - ردود الفعل على صفقة ترامب اخطر من الصفقة ذاتها

2020/01/29 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش في مؤتمر أقرب لحفل إشهار فرح أو عرس تخللته الابتسامات والغمزات والتصفيقات والمديح المتبادل والتوافق التام ،أعلن الرئيس ترامب عما نعتها بـ (مبادرة السلام) والتي بَشَّر بها أثناء حملته الانتخابية عام 2017 .كثير مما ورد في خطاب ترامب كان معلوماً بل وتم تطبيقه على أرض الواقع كالقدس عاصمة لإسرائيل وضم المستوطنات وتجاهل قضية اللاجئين ،وما يمكن اعتباره جديداً أو لم يكن واضحا في التسريبات السابقة هو حدي......

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