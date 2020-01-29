رسميا.. برهم صالح يمنح “فرصة أخيرة” إلى القوى السياسية قبل أن يكلف مرشحا لرئاسة الوزراء بمفرده

2020/01/29 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نص رسالة رئيس الجمهورية الى الكتل النيابية يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة.ومنذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت […]

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