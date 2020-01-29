2020/01/29 | 15:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء ان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط والتي قدم فيها بشكل خاص القدس على انها “العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل”، “غير مقبولة على الإطلاق”.وقال اردوغان كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول ان “القدس مقدسة لكل المسلمين.الخطة الهادفة لتقديم القدس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان : القدس مقدّسة لكل المسلمين وخطة ترامب غير مقبولة على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان : القدس مقدّسة لكل المسلمين وخطة ترامب غير مقبولة على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).