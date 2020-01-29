برهم صالح يرسل رسالة للكتل السياسية.. هذا مضمونها

2020/01/29 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل رئيس الجمهورية برهم صالح، رسالة الى الكتل النيابية والتي امهل فيها تلك الكتل حتى يوم السبت الاول من شباط المقبل بشأن مرشح رئيس الوزراء.وجاء في نص الرسالة: يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة […]

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