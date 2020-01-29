زراعة كربلاء تعلن زيادة مساحة محصول الحنطة بـ 20 الف دونم لهذا الموسم

2020/01/29 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، عن زيادة المساحات المزروعة بالحنطة سنويا بشكل مضطرد، مشيرة الى ان نسبة تنفيذ خطة استزراع محصولي الحنطة والشعير بلغت 100% لهذا الموسم.وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي، إن “موسم هذا العام من محصول الحنطة شهد زيادة عن العام السابق بمساحة بلغت قرابة الـ20 الف […]

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