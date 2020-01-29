النهج الوطني: نرفض خطة ترامب بتعزيز نفوذ وتمدد الكيان الغاصب

2020/01/29 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعرب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الاربعاء، عن رفضه خطة ترامب بتعزيز نفوذ وتمدد الكيان الغاصب من خلال ما يسمى بصفقة القرن.

وذكر طعمة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لا يمكن لوجدان منصف ان يقبل خطة الرئيس الأمريكي ترامب ( ما توصف صفقة القرن ) التي تريد منح الشرعية لكيان غاصب مارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعين عاما، و يريد ان يفرضه كواقع في المنطقة ويروج لتطبيع العلاقة له مع دولها ويصوغ معادلات جائرة لتثبيت امنه وتوسيع تمدده ونفوذه الاستيطاني والسياسي".

واضاف طعمة، انه "لولا نزاعات الأنظمة الحاكمة للشعوب المسلمة وتماديها في التخاصم والفرقة لمّا تجرأ الرئيس الأمريكي بامتهان كرامة المسلمين والتعدي على مقدساتهم إلى الحد الذي يجعله يقترح القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب".

واشار الى ان "الخيار الوحيد لاستعادة الهوية الإسلامية للقدس و سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه الكاملة تنحصر بتوحد الشعوب المسلمة والضغط على انظمتها الحاكمة لرفض هذه الصفقة المشؤومة المذلة، وليكن ادانة ومنع إيقاع هذه الصفقة موضعا موحدا للعرب والمسلمين تجاه قضاياهم المشتركة ومواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بمنطقتنا جراء سياسة التوسع والعدوان".

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