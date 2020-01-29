2020/01/29 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 حالات، وذلك بعد أقل من يوم من اكتشاف الحالة الأولى في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وكشف متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، إن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة بصاحب أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الالتهاب الرئوي الجديد، بسبب فيروس كورونا.

وكان المصاب الأول رجلا في الـ30 من العمر يدير شركة إنتاج قطع غيار للسيارات، والإصابات الـ3 الأخيرة شملت موظفين آخرين، ما دفع الشركة إلى إغلاق أبوابها.

وقالت الشركة، ومقرها ستوكدورف في منطقة شتارنبرغ، في بيان إنها ستظل مغلقة حتى يوم الأحد المقبل، وتم إبلاغ الموظفين في مقر الشركة بعدم السفر داخل ألمانيا أو خارجها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 حالات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 حالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).