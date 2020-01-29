2020/01/29 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية حقوق الانسان عن توثيق مئة وإحدى وعشرين حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات، فيما دعا الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان، إن محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعتبر انتهاكا صارخا لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، مبينا ان المفوضية وثقت تسعا واربعين حالة ومحاولة اغتيال واثنتين وسبعين محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات.

واضاف ان المفوضية من خلال فرقها الرصدية وثقت خمسين حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).