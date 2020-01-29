البنتاغون يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عين الأسد إلى 50 مصاباً

2020/01/29 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد العراقية الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ إلى خمسين جندياً.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنّ القصف الإيراني الذي لم يخلّف أيّ قتلى أو جرحى، عادت وأعلنت فيما بعد أنّ عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جرّاء الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق مطلع كانون الثاني الجاري ارتفع إلى خمسين جندياً، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.

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