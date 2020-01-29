القوات العراقية تقبض على مجهز الأسلحة لداعش في الأنبار

2020/01/29 | 15:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، القبض على واحد من المجهزين الاساسيين للأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما ضبطت في عم...

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