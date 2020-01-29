2020/01/29 | 15:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: تبعات فشل اختيار رئيس للوزراء من الممكن أن تكون أداة لتنفيذ صفقة القرن ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: تبعات فشل اختيار رئيس للوزراء من الممكن أن تكون أداة لتنفيذ صفقة القرن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).