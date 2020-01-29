2020/01/29 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت حركة عصائب اهل الحق، بيانا بشان ما اعلن عنه الرئيس الامريكي ترامب “صفقة القرن”.وقال الحركة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء،: “يوما بعد يوما تثبت الولايات المتحدة الاميركية انحيازها الكامل لمصلحة الكيان الصهيوني وما صفقة الذل والعار الاخيرة التي يسميها ترمب صفقة القرن الا تتويج للمشروع الصهيواميركي المتامر على العرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة عثائب اهل الحق تصدر بيانا بشان صفقة القرن..) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة عثائب اهل الحق تصدر بيانا بشان صفقة القرن..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).