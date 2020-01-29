لاريجاني يطالب برلمانات الدول الاسلامية بالتصدي لصفقة القرن

2020/01/29 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس البرلمان الايراني “علي لاريجاني” رسائل الى نظرائه في الدول الاسلامية، اعرب فيها عن استنكاره لاعلان الرئيس الاميركي عن خطة “صفقة القرن”، مطالبا الدول الاسلامية بالتصدي لهذه الخطة المزيفة وحل القضية الفلسطينية عن طريق اجراء استفتاء عام.وعبر لاريجاني في هذه الرسائل عن اشمئزازه وادانته لإعلان الرئيس الأميركي عن خطة “صفقة القرن”، أمس الثلاثاء […]

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