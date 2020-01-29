رئيس الجمهورية برهم صالح يكشف عن ذمته المالية للعام2020

2020/01/29 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصح رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن ذمته المالية للعام الفين وعشرين.

وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، في بيان، إنها تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصة برئيس الجمهورية برهم صالح.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام الماضي عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقا لأحكام الدستور، إذ أشار الدستور إلى إلزام كل من رئيس الجمهورية ونوابه، فضلا عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

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