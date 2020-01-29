مصدر بالقوة الجوية ينفي توقف طائرات F-16 العراقية بسبب سحب الخبراء الأمريكيين

2020/01/29 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر في قيادة القوة الجوية العراقية، الاربعاء (29 كانون الثاني 2020)، الانباء بشأن توقف طائرات...





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