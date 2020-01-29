الصحّاف: العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة

2020/01/29 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال الناطق باسم الخارجية العراقية د.أحمد الصحّاف إن العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة.وأوضح “يقف العراق مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة … Readmore

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