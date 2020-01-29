الرئيس العراقي يمنح الكتل فرصة اخيرة: سأكلف من اجده مقبولا

2020/01/29 | 15:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- منح رئيس الجمهورية العراقي،برهم صالح مهلة اخيرة للكتل السياسية لترشيح شخصية مناسبة لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا انه في حال انتهاء المهلة سيكلف الشخص الذي يجده مناسبا.

وجاء في رسالة صالح "لم تؤدِ المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح "غير جدلي" لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".

واكد صالح ان "الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".

وقال "إنني ادعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ".

وتابع "وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط ٢٠٢٠، ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً".

وقال مصدر خاص لكوردستان24 ان رئيس الجمهورية يشعر ان مطالب المتظاهرين لا تحتمل التأخير وانه ينتظر وصول قانون الانتخابات من مجلس النواب لغرض مراجعته والمصادقة عليه بأسرع ما يمكن.

سوار احمد

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