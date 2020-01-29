العراق يكشف موقفه الرسمي من “صفقة القرن”

2020/01/29 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الخارجية العراقية، الموقف الرسمي من “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة، ومنها: حقُّ العودة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف”.

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