عضو بالأمن النيابية: الأمريكان يمنعون تزويد طائرات أف 16 بالعتاد

2020/01/29 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن الأمريكان سيمنعون تزويد طائرات أف 16 بالعتاد بعد انسحابهم من قاعدة بلد.وقال الزيادي في حديث لموقع “العهد” الفضائية، إن “طائرات (أف 16) العراقية موجودة ولدينا طيارين عراقيين ولكن ستنقصنا اعتدة الطائرات”.وأضاف، أن “الأمريكان سيمنعون تزويد طائرات اف 16 بالعتاد […]

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