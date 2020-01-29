العراق يعلن وقوفه مع الفلسطينيّين في دفاعهم عن حقُّ العودة وإقامة دولتهم المُستقِلّة

2020/01/29 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وقوف العراق مع الفلسطينيين في دفاعهم عن حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة.وقال المُتحدّث باسم الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة، ومنها: حقُّ العودة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف”.

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