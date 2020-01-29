حسن الكعبي: الإعلان عن الصفقة سيؤدي إلى انهيار كل مؤشرات السلام في المنطقة

2020/01/29 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، بيانا عبر فيه عن رفضه لصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال الكعبي، إن إعلان ترمب عن تفاصيل صفقة ترمب في هذا التوقيت المشبوه سيؤدي الى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن في المنطقة، مؤكدا أن ترمب استغل عدم وحدة الموقف في شتى أرجاء الوطن العربي والإسلامي ازاء القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة.

ودعا الكعبي جميع القادة العرب والمسلمين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ليكون لهم موقف حازم وموحد ازاء هذه الصفقة وعدم القبول إلا بنيل استقلال فلسطين بالكامل وإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف.

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