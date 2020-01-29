بريطانيا تحتضن المؤتمر الاول لتحالف نساء الاقليات في مناطق النزاع بمشاركة عراقية عن الاقلية التركمانية

2020/01/29 | 15:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم احتضنت جامعة سوسيكس في مدينة برايتون البريطانية المؤتمر الاول لتحالف نساء الاقليات في مناطق النزاع وذلك لمناقشة اوضاع الاقليات المهمشة ومن هذه الاقليات العنصر النسوي اللواتي تعرضن للاضطهاد في مختلف دول العالم.شاركت العديد من الدول التي تعرضت فيها الاقليات الى التهميش على اساس الهوية الدينية والانثية والمذهبية نتيجة …

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