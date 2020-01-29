2020/01/29 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة عصائب أهل الحق اليوم الأربعاء، أن صفقة القرن محكومة بالفشل وسترفض من الأمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصائب أهل الحق: صفقة القرن محكومة بالفشل وسترفض من الأمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصائب أهل الحق: صفقة القرن محكومة بالفشل وسترفض من الأمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).