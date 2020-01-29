الخارجية السورية تصدر بيانا بشأن صفقة ترامب

2020/01/29 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دمشق عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لما يسمى بـ “صفقة القرن” التي تمثّل وصفة للاستسلام للاحتلال الإسرائيلي الغاصب.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية ان الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لما يسمى بصفقة القرن والتي تمثل وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.الخطة الأمريكية الأخيرة أوضحت مجددا التحالف العضوي […]

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