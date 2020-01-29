خامنئي: صفقة القرن لن تتحقق أبداً وقضية فلسطين لن تمحى

2020/01/29 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن تتحقق أبدا.

وقال خامنئي في تغريدة على موقع تويتر، إن سياسة أميركا الشيطانيّة والخبيثة المسمّاة صفقة القرن لن تتحقق رغما عن أنوف المسؤولين الاميركيين، لافتا الى أنهم يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس وقولهم بأنّه يجب أن يكون بأيدي اليهود.

وأضاف خامنئي، أن قضية فلسطين لن تمحى من الأذهان، وسوف يتصدّى لهم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة ولن يسمحوا بتنفيذ صفقة القرن.

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