هذا ما سيحصل عليه الأردن من “صفقة القرن”

2020/01/29 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قدمت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي باتت تعرف بـ”صفقة القرن” أموالا للأردن، على شكل قروض ومنح واستثمارات، للقطاع الخاص، تصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار، توزعت على عدة مشاريع.وستنفذ هذه المشاريع وفقا لما نشره البيت الأبيض، في الشق المتعلق بالأردن وتداولتها مواقع أردنية، في مدة أقصاها 10 سنوات.وفيما يلي تعداد […]

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