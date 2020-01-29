رسالة من صالح يمهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة بشأن مرشح رئيس الوزراء

2020/01/29 | 16:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل السياسية حتى مساء الجمعة بشأن مرشح رئيس الوزراء”.وقال المصدر ان “رئيس الجمهورية برهم صالح ارسل رسالة الى الكتل […]

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