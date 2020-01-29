أرباح “سابك” السعودية تهبط 74 بالمئة في 2019

2020/01/29 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بنسبة 73.8 بالمئة خلال 2019، على أساس سنوي، إلى 5.63 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).وذكرت أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت في ضغوطات على الأسواق العالمية في مجال البتروكيماويات، وبالتالي أثرت على الأسعار.وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، إن صافي أرباحها في […]

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