صحة إقليم كردستان تنفي تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في الإقليم

2020/01/29 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة بإقليم كردستان، تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا الجديد في الإقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان بعض المواقع، أعادت للمرة الثانية تداول خبر تم نشره قبل ثلاثة أيام، عن إصابة أحد أصحاب رؤوس الأموال بالفيروس، بعد عودته من الصين الى أربيل، مؤكدة ان الخبر لا أساس له من الصحة.

وأشارت الوزارة الى عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس، لا في الإقليم ولا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مبينة انها إضافة لمنظمة الصحة العالمية، الجهتان الرسميتان المخولتان بالتصريح عن أية إصابات.

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