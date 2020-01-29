2020/01/29 | 16:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي، الأربعاء، عملية امنية لتأمين محيط تلعفر.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي نفذت ليلة امس، عملية دهم وتفتيش في قرية البخور وسلاسل جبال شيخ ابراهيم لتأمين محيط تلعفر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 53 بالحشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لتأمين محيط تلعفر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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