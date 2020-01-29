العمليات المشتركة العراقية تنفي أنباء توقف طلعات طائرات F 16

2020/01/29 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق الأربعاء إن طائرات F-16 العراقية تواصل تنفيذ طلعات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش، نافية بذلك الأنباء التي تحدثت عن توقفها عن العمل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "قيادة العمليات المشتركة أكدت أن طائرات F-16 مستمرة بتنفيذ واجباتها، والحديث عن توقفها "عارٍ عن الصحة".

وأضافتأن "الفنيين العراقيين هم من يقومون بتجهيز طائرات F-16 وتسليحها".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر في قاعدة بلد الجوية، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "انسحاب الخبراء الأميركيين من القاعدة ونقلهم إلى مكان آخر أدى إلى توقف تحليق طائرات F-16 وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش".

وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة بلد بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وأشار مسؤولون أمنيون عراقيون لفرانس برس في 12 من الشهر الجاري إلى أن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت المتخصصة بتشغيل طائرات أف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل".

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