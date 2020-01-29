سقطت من الطابق السابع على صناديق خضراوات

2020/01/29 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجت عجوز أمريكية يبلغ عمرها 76 عاماً من الموت بأعجوبة رغم سقوطها من الطابق السابع لبناية بمدينة نيويورك، عندما كانت تطل من شباك في غرفة بشقتها، حيث ارتطمت بمجموعة من صناديق الخضراوات والفواكه المتراصة أسفل البناية.

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي نيوز».



أنقذت صناديق الخضراوات والفواكه العجوز من السقوط على الإسفلت بالطريق وخففت من قوة ارتطامها لتظل على قيد الحياة، ويقتصر الأمر على تعرضها إلى إصابات في الحوض والأضلاع وثقب في الرئة، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية أمريكية.

وأضافت المصادر ذاتها أن العجوز تتلقى حالياً العلاج في المستشفى بعدما تولت واحدة من جاراتها إعلام الشرطة بالحادث وطلبت التدخل لفائدتها.

وتقول الجارة التي أبلغت عن الحادث إنها سمعت دوياً هائلاً أسفل العمارة التي تقيم بها، وشاهدت العجوز ملقاة على صناديق الخضراوات والفواكه وظنت أنها ميتة، في حين أكدت الشرطة أن الضحية ارتطمت خلال سقوطها بشرفة في الطابق الثاني قبل السقوط أسفل العمارة.

وخلف خبر سقوط السيدة السبعينية ردود فعل بين النشطاء الذين وصفوا بقاء باربارا على قيد الحياة بـ«المعجزة»، وقالوا إنها محظوظة جداً بسقوطها على مجموعة صناديق خضراوات أنقذتها من موت محقق.

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