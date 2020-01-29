نانسي عجرم تخرج من جو الأزمة إلى متعة الثلوج

2020/01/29 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان باتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أكثر ارتياحاً بعد جلسة التحقيق الأخيرة مع زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، على يده رمياً بالرصاص، وذلك بعد أن تسلل الأخير لمنزلهما مسلحاً بغرض السرقة.نانسي شاركت محبيها بصور جديدة، ظهرت فيها مسمتعة بنهار مشمس على الثلوج، حيث بدت بطلّة […]

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