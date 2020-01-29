الخطوط البريطانية تعلن تعليق رحلاتها الى الصين بسبب الفايروس

2020/01/29 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلنت شركة بريتيش إيرويز البريطانية الأربعاء التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فيه.وأوضحت شركة الطيران في بيان تلقته وكالة فرانس برس “علقنا جميع الرحلات من وإلى الصين القارية مع التنفيذ الفوري عملا بتوصية […]

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