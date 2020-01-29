هجرة جديدة لشباب لبنان”من دون عودة” وثلث السكان تحت خط الفقر

2020/01/29 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – مع بدء الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية قبل أشهر، ظنّ شبان لبنانيون كثر كانوا يحلمون يوماً بالهجرة بإمكانية بناء مستقبلهم في بلدهم، لكن الحلم لم يدم طويلاً بعدما أطاح به تسارع الإنهيار الاقتصادي.وبعدما شاركوا في التظاهرات التي عمت كافة الأراضي اللبنانية منذ 17 تشرين الثاني/أكتوبر رافعين الصوت ضد طبقة حاكمة […]

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