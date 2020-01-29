أخبار حزينة لسيميوني قبل الديربي المرتقب

2020/01/29 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الاربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق جواو فيليكس، خلال مواجهة ليجانيس في الليغا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي ان "جواو فيليكس يُعاني من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها أمام ليغانيس، ونظراً للألم المستمر بعد يوم من الراحة، أجرى الجهاز الطبي بالنادي فحوصات على اللاعب، وفي انتظار مدى استجابته للعلاج".

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن فيليكس لن يلحق بمواجهة الديربي ضد الجار اللدود ريال مدريد، المُقرر إقامتها السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الليغا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيليكس لم يُشارك في المران الجماعي للأتلتي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وأصبح من الصعب لحاقه بالمباراة التي ستقام في معقل الميرنجي "سانتياغو برنابيو".

وبدون جواو فيلكس، سيعتمد أتلتيكو على ألفارو موراتا في خط هجومه أمام ريال مدريد السبت، وسيتعين على المدرب دييغو سيميوني البحث عن رفيق له، مثل الأرجنتيني أنخيل كوريا أو الفرنسي توماس ليمار.

وسيغيب عن مواجهة الديربي في صفوف أتلتيكو كل من دييغو كوستا، خوسيه ماريا خيمينيز وسانتياغو أرياس.

ولا تزال هناك فرص لمشاركة كل من كوكي وكيران تريبيير في المباراة بعد عودتهما مؤخراً من الإصابة.

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