2020/01/29 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | برهم صالح: يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | برهم صالح: يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | برهم صالح: يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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