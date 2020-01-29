كوردستان وروسيا تتفقان على تهدئة التوترات بالمنطقة وتبحثان وضع المتنازع عليها

2020/01/29 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التعبير عن رغبة إقليم كوردستان في تنمية علاقاته مع روسيا في كل المجالات، وأشاد بأعمال ونشاطات شركة غازبروم نفت الروسية في قطاع الطاقة بإقليم كوردستان.

واستقبل بارزاني ظهر اليوم الأربعاء، ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا في بغداد، والقنصل العام الروسي في أربيل، ووفداً مرافقاً له ضم عدداً من الدبلوماسيين ومسؤولي شركة غازبروم نفت الروسية.

وخلال اجتماع حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان، نقل بوغدانوف تحيات الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي إلى رئيس إقليم كوردستان، وأشاد بدوره والتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان الأوضاع في العراق، وأكدا على أهمية السعي لتهدئة التوترات والاضطرابات في المنطقة وعدم تحويل العراق إلى ساحة لنزاعات وصراعات القوى الإقليمية والدولية، وسلطا الضوء على التظاهرات وجهود اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، ومشاكل أربيل - بغداد وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها.

وكان الوضع السوري وتواجد القوات الدولية والقضية الكوردية ومستقبلها في إطار سوريا والدور الروسي في هذا البلد، واستمرار خطر الإرهاب وسبل مواجهته، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأحدث مستجدات مشكلة فلسطين – إسرائيل، وأوضاع المنطقة عموماً، ومجموعة مسائل تهم الجانبين، مواضيع شغلت جانباً آخر من الاجتماع.

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