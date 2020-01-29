شاهد: صورة “تهز” تويتر لعبادي حسن زوير الذي قتل خلال الهجوم على “خيم الحبوبي”

2020/01/29 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هزت صورة للمقاتل في الحشد الشعبي والمتظاهر عبادي حسن زوير الذي قتل خلال الهجوم على اعتصام الحبوبي، داخل خيمته.وتداول ناشطون ومدونون صورة للضحية عبادي حسن زوير، توثق مشهدا مبهرا وهو يحمل طفلا اثناء مشاركته في معارك التحرير ضد تنظيم “داعش”.

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