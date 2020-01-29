الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو ومطارين وقاعدة عسكرية

2020/01/29 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة أرامكو السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة.

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